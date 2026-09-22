Посол Португалии в Болгарии была найдена мёртвой

Анна Мария Рибейру да Силва, посол Португалии в Болгарии, скончалась в возрасте 66 лет. Её тело было обнаружено в резиденции в Софии, сообщают местные СМИ.
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