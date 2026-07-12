Новый обмен ударами: враг атакует Ростовскую область, ВС РФ бьют по порту Одессы Новые сутки – новый обмен ударами.
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Новый обмен ударами: враг атакует Ростовскую область, ВС РФ бьют по порту Одессы Новые сутки – новый обмен ударами.
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