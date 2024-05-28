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Со дня гибели военкора «Известий» Еремина в зоне СВО прошло 40 дней

Со дня гибели военкора «Известий» Еремина в зоне СВО прошло 40 дней

Ровно 40 дней прошло с 19 апреля, дня гибели в зоне спецоперации военкора «Известий» Семена Еремина. Он был убит в результате целенаправленной атаки украинских дронов во время съемок репортажа на запорожском направлении.

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