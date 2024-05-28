Со дня гибели военкора «Известий» Еремина в зоне СВО прошло 40 дней

Ровно 40 дней прошло с 19 апреля, дня гибели в зоне спецоперации военкора «Известий» Семена Еремина. Он был убит в результате целенаправленной атаки украинских дронов во время съемок репортажа на запорожском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии