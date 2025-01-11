За прошлый год Петербург провел рекордное количество трансплантаций органов

Увеличилось финансирование операций с 55 до 200 квот Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев поделился в своем телеграм-канале итогами оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «трансплантация» в Петербурге за 2024 год.
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