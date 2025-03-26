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Усилиями всего трёх (!) людей возникла такая институция, как автокефальная украи...

Усилиями всего трёх (!) людей возникла такая институция, как автокефальная украинская церковь, которая собрала под свои своды всё самое страшное, что десятилетиями теплилось в недрах Европы: неонацизм, нетерпимость, национализм.

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