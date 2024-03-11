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Business Daily

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  • Ивановна
    Вот же суп из тыквы давно хочу что-то как-то всегда не срастается«Кофемания» вводи...
  • cergei efremow
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SELA первой среди российских fashion-ритейлеров открыла в магазине кафе

SELA первой среди российских fashion-ритейлеров открыла в магазине кафе

Семейный бренд SELA первым среди российских fashion-ритейлеров открыл в собственном магазине кафе. Food-пространство с напитками и едой формата to go появилось во флагманском магазине бренда в ТРЦ «Метрополис» (Москва) и получило название vigge cafe в честь маскота бренда – зеленого монстра Вигге.

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