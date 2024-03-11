SELA первой среди российских fashion-ритейлеров открыла в магазине кафе

Семейный бренд SELA первым среди российских fashion-ритейлеров открыл в собственном магазине кафе. Food-пространство с напитками и едой формата to go появилось во флагманском магазине бренда в ТРЦ «Метрополис» (Москва) и получило название vigge cafe в честь маскота бренда – зеленого монстра Вигге.