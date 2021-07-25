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Дональд Трамп критикует Джо Байдена.

Дональд Трамп критикует Джо Байдена.

Бывший президент США Дональд Трамп, которые прошлой осенью проиграл выборы и, таким образом, стал одним из немногих президентов, которые не сумели переизбраться на второй срок, похоже, вознамерился занять место Джо Байдена через четыре года.

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