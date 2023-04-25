«Вагнеровец» рассказал, какими способами нацисты пытаются бежать из Артёмовска

Во время эвакуации мирного населения из западных районов Артёмовска снайпер неонацисткого батальона «Азов»* попытался выдать себя за местного жителя и попасть в группу на эвакуацию, как это делалось в Мариуполе, когда началась зачистка города.
Во время эвакуации мирного населения из западных районов Артёмовска снайпер неонацисткого батальона «Азов»* попытался выдать себя за местного жителя и попасть в группу на эвакуацию, как это делалось в Мариуполе, когда началась зачистка города.
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