БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Налеты «Гераней» сбивают ВСУ с рельсов. А нарастающий дефицит ГСМ обездвиживает их линию фронта

Налеты «Гераней» сбивают ВСУ с рельсов. А нарастающий дефицит ГСМ обездвиживает их линию фронта

Все более ожесточенная охота на вражеские локомотивы затаскивает Киев в средневековые времена чумацкого шляха Сергей Ищенко Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Очень обнадеживающее Россию заявление, похожее на добровольную явку с повинной, сделали в командовании Сил логистики ВСУ.

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