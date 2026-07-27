Все более ожесточенная охота на вражеские локомотивы затаскивает Киев в средневековые времена чумацкого шляха Сергей Ищенко Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Очень обнадеживающее Россию заявление, похожее на добровольную явку с повинной, сделали в командовании Сил логистики ВСУ.