Tesla отказалась от упоминания «Полностью автономное вождение» в Европе после обвинений в обмане водителей

Регуляторы Германии, Швеции и Италии потребовали убрать вводящее в заблуждение название Tesla сменила название системы "Full Self-Driving" на "Tesla Assisted Driving" на своих сайтах для Германии, Испании, Нидерландов и Словакии.
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