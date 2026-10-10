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Tesla отказалась от упоминания «Полностью автономное вождение» в Европе после обвинений в обмане водителей

Tesla отказалась от упоминания «Полностью автономное вождение» в Европе после обвинений в обмане водителей

Регуляторы Германии, Швеции и Италии потребовали убрать вводящее в заблуждение название Tesla сменила название системы "Full Self-Driving" на "Tesla Assisted Driving" на своих сайтах для Германии, Испании, Нидерландов и Словакии.

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