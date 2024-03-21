МЧС: на руднике в Приамурье пробурили 71 м скважины до заблокированных горняков

РИАМО - 21 мар. На руднике «Пионер» в Амурской области продолжается реализация комплекса работ по поиску и спасению горняков, оказавшихся заблокированными в результате обрушения породы, сообщает пресс-служба МЧС России.
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