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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Моуринью здесь лишь 4 месяца и уже критикует турецкую лигу. Если не нравится, его никто не держит». Муслера о тренере «Фенербахче»

Ранее тренер «Фенербахче» выразил недовольство судейством в турецкой Суперлиге. «Впервые в своей карьере считаю необходимым высказаться по этому поводу.

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