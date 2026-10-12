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В ЕС обсудят ограничение территории действия шенгенских виз для россиян

В ЕС обсудят ограничение территории действия шенгенских виз для россиян

Совет Европейского союза 14 октября рассмотрит возможность ограничения территории действия шенгенских виз для россиян, что может затруднить поездку в некоторые европейские страны.

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