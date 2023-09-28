Кадыров обсудил с Путиным строительство новой мечети в Южном Бутове

РИАМО - 28 сен. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным затронул тему строительства новой мечети на улице имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в Южном Бутове, сказано в его Telegram-канале.