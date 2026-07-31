Продавали дроны государству с наценкой в 566%

Не они первые, как и не последние, похоже. Уж очень лояльно у нас к мошенникам относятся почему-то

savinnikolay Савин

У каждого жадно человека есть , сто мешков, но у него должно быть сто пядесят жадность фраеров сгубила. По законам военного времени нет растрела на пожизненное это внутренний терроризм.