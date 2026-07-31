Продавали дроны государству с наценкой в 560%Тысячу китайских дронов с наценкой 566,6% продавали Министерству обороны РФ топ-менеджеры "Эфко", которых на днях задержали столичные правоохранители.
Продавали дроны государству с наценкой в 566%
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Кузнецов
Не они первые, как и не последние, похоже. Уж очень лояльно у нас к мошенникам относятся почему-то
Ответить
1 м.
savinnikolay Савин
У каждого жадно человека есть , сто мешков, но у него должно быть сто пядесят жадность фраеров сгубила. По законам военного времени нет растрела на пожизненное это внутренний терроризм.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии