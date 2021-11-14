В Совфеде прокомментировали заявление главы МИД Британии о вине России в миграционном кризисе
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая назвала Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе.
Комментарии
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🤪Везде уже не министры, а блогеры без образования и мозгов. Трепануть и собирать лайки - вот и все, на что они способны. Поэтому министры говорят одно, а генералы делают другое.
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