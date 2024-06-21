Сегодня Если бы внешняя политика США не управлялась людьми с манией величия, они, по крайней мере, рассмотрели бы этот план Владимира Путина из статьи бывшего советника в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте Джеймса Кардена для журнала The American Conservative Зря отказались от мирного предложения Путина! В журнале The American Conservative Вашингтону вышла статья, фото оттуда не следовало отказываться от предложения президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине.
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