Сегодня Если бы внешняя политика США не управлялась людьми с манией величия, они, по крайней мере, рассмотрели бы этот план Владимира Путина из статьи бывшего советника в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте Джеймса Кардена для журнала The American Conservative Зря отказались от мирного предложения Путина! В журнале The American Conservative Вашингтону вышла статья, фото оттуда не следовало отказываться от предложения президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине.