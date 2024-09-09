Переговоры по трансферу воспитанника мадридского «Реала» в «Зенит» зашли в тупик

Об этом рассказал вице-президент клуба «Америка» Сантьяго Баньос Вице-президент мексиканской «Америки» Сантьяго Баньос рассказал Sport24, что переговоры с петербургским «Зенитом» по трансферу Альваро Фидальго зашли в тупик.
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