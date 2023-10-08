Депутат Берая: Грузия полностью соответствует критериям вступления в НАТО

Партнеры Грузии по Североатлантическому альянсу поддерживают курс республики на вступление в блок, заявил председатель комитета по обороне грузинского парламента Ираклий Берая, передает грузинский "Первый канал".
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