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Депутат Берая: Грузия полностью соответствует критериям вступления в НАТО

Депутат Берая: Грузия полностью соответствует критериям вступления в НАТО

Партнеры Грузии по Североатлантическому альянсу поддерживают курс республики на вступление в блок, заявил председатель комитета по обороне грузинского парламента Ираклий Берая, передает грузинский "Первый канал".

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Комментарии
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Александр Бурачевский
Пока Грузия не откажется ни от Абхазии, ни от Южной Осетии, она критериям НАТО не соответствует.
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