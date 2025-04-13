В Татарстане пройдет республиканская акция по охране природы

В Татарстане с 14 апреля стартует республиканская природоохранная акция «Чистые леса Татарстана». Министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров сообщил, что акция пройдет в два этапа: с 14 апреля по 14 июня и с 8 сентября по 8 ноября.