В Татарстане пройдет республиканская акция по охране природы

В Татарстане с 14 апреля стартует республиканская природоохранная акция «Чистые леса Татарстана». Министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров сообщил, что акция пройдет в два этапа: с 14 апреля по 14 июня и с 8 сентября по 8 ноября.
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