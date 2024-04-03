Архитектура равнодушных, часть I: реновация облика — еще не тенденция, но уже тренд

Передовые производства больше не хотят выглядеть как унылые, сугубо утилитарные «коробки». Вспоминая практику 100-200-летней давности, они стремятся стать архитектурно значимыми элементами окружающей среды, поэтому привлекают к работе над созданием новых и реновацией старых промышленных корпусов не только технических специалистов, но и известных архитекторовНедавно архитекторы бюро Osetskaya.