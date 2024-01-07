«Воинские» фамилии русских: о чём они могут рассказать

По звучанию фамилии можно многое сказать о предках человека. Кузнецовы, например, явно вышли из мастерового сословия, далекие предки Рыбаковых занимались рыболовецкими промыслами, а у истоков семейства Конюховых стоял человек, занимавшийся лошадьми.