«Воинские» фамилии русских: о чём они могут рассказать

По звучанию фамилии можно многое сказать о предках человека. Кузнецовы, например, явно вышли из мастерового сословия, далекие предки Рыбаковых занимались рыболовецкими промыслами, а у истоков семейства Конюховых стоял человек, занимавшийся лошадьми.
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