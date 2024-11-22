Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул новую кандидатуру на пост министра юстиции и генерального прокурора США после самоотвода конгрессмена Мэтта Гетца, ей стала экс-генпрокурор штата Флорида Пэм Бонди.
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