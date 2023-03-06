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Артиллеристы ВДВ ведут точную стрельбу по позициям противника в ЛНР

Артиллеристы ВДВ ведут точную стрельбу по позициям противника в ЛНР

Командир расчета с позывным Гринч рассказал, что между российскими и украинскими войсками очень маленькая дистанция Как сообщает РИА Новости, артиллеристы ВДВ максимально точно ведут стрельбу из-за небольшого расстояния до позиций противника в ЛНР.

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