Артиллеристы ВДВ ведут точную стрельбу по позициям противника в ЛНР

Командир расчета с позывным Гринч рассказал, что между российскими и украинскими войсками очень маленькая дистанция Как сообщает РИА Новости, артиллеристы ВДВ максимально точно ведут стрельбу из-за небольшого расстояния до позиций противника в ЛНР.