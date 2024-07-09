Уничтожен секретный бункер с высшими чинами ВСУ Юлия СоколоваВчера ВКС РФ нанесли беспрецедентный удар по объектам противника.
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