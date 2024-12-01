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Премьер: президенту Грузии придётся сложить свои полномочия

Премьер: президенту Грузии придётся сложить свои полномочия

Президенту Грузии Саломе Зурабишвили в день инаугурации нового главы государства придётся покинуть Президентский дворец, несмотря на её отказ сложить полномочия.

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Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
Её надо просто арестовать, как провокатора. И уже через сутки, её заберут в европку, свои же спонсоры.
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17 час.

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