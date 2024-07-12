“Помощница” похитила пенсию у пожилой женщины в Карагандинской области

Сотрудники отдела полиции города Сарани по подозрению в краже задержали 37-летнюю женщину. Злоумышленница, воспользовавшись доверительными отношениями с 77-летней жительницей города, которой оказывала помощь, через мобильное приложение одного из банков сняла с ее счета поступившую пенсию, передает polisia.
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