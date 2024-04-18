Сардины или мойву не жарим, а маринуем по совету испанца. На закусочном столе мелкая рыбешка становится популярнее семги

Уксус, вино, чеснок... такой маринад напрочь убьет весь вкус и запах самой рыбы((

Виктор Белогорцев

не понял юмора! в заголовке по русски писано НЕ ЖАРИМ, А МАРИНУЕМ а в рецепте сначала жарим, потом маринуем ОПЯТЬ ВРАНЬЁ