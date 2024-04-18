Steak Lovers
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Steak Lovers

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Сардины или мойву не жарим, а маринуем по совету испанца. На закусочном столе мелкая рыбешка становится популярнее семги

Сардины или мойву не жарим, а маринуем по совету испанца. На закусочном столе мелкая рыбешка становится популярнее семги

Маринованные сардины пользуются особенной популярностью в Каталонии и Португалии. Мелкая рыбешка с правильными добавками приобретает совершенно новые вкусовые качества: хранится она долго и моментально становится популярнее семги на столе.

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Комментарии
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Эльфено4ек Чумазикова
Уксус, вино, чеснок... такой маринад напрочь убьет весь вкус и запах самой рыбы((
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17 час.
Виктор Белогорцев
не понял юмора! в заголовке по русски писано НЕ ЖАРИМ, А МАРИНУЕМ а в рецепте сначала жарим, потом маринуем ОПЯТЬ ВРАНЬЁ
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11 час.

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