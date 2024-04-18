Сардины или мойву не жарим, а маринуем по совету испанца. На закусочном столе мелкая рыбешка становится популярнее семги

Маринованные сардины пользуются особенной популярностью в Каталонии и Португалии. Мелкая рыбешка с правильными добавками приобретает совершенно новые вкусовые качества: хранится она долго и моментально становится популярнее семги на столе.
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