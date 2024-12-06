Kingdom Come: Deliverance 2 будет работать в разрешении 4K/30 FPS или 1440p/60 FPS на Xbox Series X и PS5 По...

Kingdom Come: Deliverance 2 будет работать в разрешении 4K/30 FPS или 1440p/60 FPS на Xbox Series X и PS5Поскольку Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет всего через пару месяцев, разработчик Warhorse Studios раскрыл технические подробности для каждой платформы.