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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Kingdom Come: Deliverance 2 будет работать в разрешении 4K/30 FPS или 1440p/60 FPS на Xbox Series X и PS5 По...

Kingdom Come: Deliverance 2 будет работать в разрешении 4K/30 FPS или 1440p/60 FPS на Xbox Series X и PS5 По...

Kingdom Come: Deliverance 2 будет работать в разрешении 4K/30 FPS или 1440p/60 FPS на Xbox Series X и PS5Поскольку Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет всего через пару месяцев, разработчик Warhorse Studios раскрыл технические подробности для каждой платформы.

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