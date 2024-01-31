Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству самоходок

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал на Уральском заводе транспортного машиностроения выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту самоходок 2С19 «Мста-С», «Акация», «Тюльпан», «Коалиция СВ» и «Гиацинт», сообщает пресс-служба ведомства.
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