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В Рыбном союзе рассказали, сколько красной икры съедают россияне

В Рыбном союзе рассказали, сколько красной икры съедают россияне

Годовое потребление официально добытой красной икры в России оценивается в 12-14 тысяч тонн. Однако эксперимент по маркировке позволил за 10 месяцев выявить более 218 тонн нелегальной красной икры, рассказали в Рыбном союзе «Парламентской газете».

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