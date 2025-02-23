В Рыбном союзе рассказали, сколько красной икры съедают россияне

Годовое потребление официально добытой красной икры в России оценивается в 12-14 тысяч тонн. Однако эксперимент по маркировке позволил за 10 месяцев выявить более 218 тонн нелегальной красной икры, рассказали в Рыбном союзе «Парламентской газете».