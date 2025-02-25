Алла Пугачева хотела бы вернуться домой, но не может

Смердящее старое говно ещё и в России бывшая отравляла своими плясками ВСЕХ КТО НАХОДИЛСЯ ВОКРУГ НЕЁ!ХВАТИТ УЖЕ ПОСТИТЬ ЭТУ ПОШЛОСТЬ И ГНИЛЬ!!!!

Алекс Сэм

Из-за таких как она, на нашем телевидении невозможно смотреть никакие музыкальные передачи. Так что эту мафиозную фигуру лучше назад в Россию не пускать. Может быть что-нибудь изменится в лучшую сторону.