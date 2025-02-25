Алла Борисовна Пугачёва недавно сделала ряд знаковых заявлений в своих социальных сетях, из которых явствует её явная ностальгия по родной стране.
Алла Пугачева хотела бы вернуться домой, но не может
Комментарии
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Зоя Гольдштаб
Смердящее старое говно ещё и в России бывшая отравляла своими плясками ВСЕХ КТО НАХОДИЛСЯ ВОКРУГ НЕЁ!ХВАТИТ УЖЕ ПОСТИТЬ ЭТУ ПОШЛОСТЬ И ГНИЛЬ!!!!
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22 час.
Алекс Сэм
Из-за таких как она, на нашем телевидении невозможно смотреть никакие музыкальные передачи. Так что эту мафиозную фигуру лучше назад в Россию не пускать. Может быть что-нибудь изменится в лучшую сторону.
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20 час.
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