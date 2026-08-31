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Красный закат Анапы: хроника пожара, уничтожившего уникальные плавни

Красный закат Анапы: хроника пожара, уничтожившего уникальные плавни

Этот пожар стал серьезным испытанием для уникальной экосистемы Анапских плавней — обширной заболоченной территории на месте бывшего залива, которая служит местом гнездования миллионов перелетных птиц и домом для редких видов растений, черепах и других животных .

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