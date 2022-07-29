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Врачи из Башкирии будут месяц работать в инфекционной больнице в Сухуме

Врачи из Башкирии будут месяц работать в инфекционной больнице в Сухуме

Работать в Абхазии будут два врача из Башкирии- заведующий отделением анестезиологии и реанимации Республиканской детской клинической больницы Рустам Богданов и педиатр-инфекционист Республиканской клинической инфекционной больницы Никита Трофимов.

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