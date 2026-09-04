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Царьград

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Врач Зиннатуллин предостерег от чрезмерного употребления осенних ягод

Врач Зиннатуллин предостерег от чрезмерного употребления осенних ягод

Врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин предупредил о рисках чрезмерного употребления осенних ягод, таких как клюква, брусника и облепиха, на желудок, кишечник и почки.

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