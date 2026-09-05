Почему мы заедаем стресс, а не запиваем водой, объяснила психотерапевт Крашкина

Постоянный стресс — частая причина лишнего веса, в том числе и потому, что мы привыкли его заедать. Но откуда берется такая привычка? И почему не получается запивать стресс водой? фото: iStock/S_ChumДнем перенервничал — вечером лечишь нервы у холодильника.
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