Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Австрии учителя массово бегут из школ Вены из-за засилья мигрантов

В Австрии учителя массово бегут из школ Вены из-за засилья мигрантов

Адекватные политики бьют тревогу Учителя массово увольняются из школ австрийской столицы. До 20 учителей в день увольняются из-за крайне стрессовой обстановки, которую создают дети мигрантов, многие из которых очень плохо говорят по-немецки или совсем его не знают.

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