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Царьград

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Под Челябинском нашли мёртвого мужчину

Под Челябинском нашли мёртвого мужчину

Жуткую находку обнаружили на одном из водоёмов.Тело утонувшего мужчины нашли на Аргазинском водохранилище.

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