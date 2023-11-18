Очень сложный тест: Угадайте советские комедии Эльдара Рязанова по первому кадру

Это вам подарок на день рождения великого советского режиссера! фото: из кинокомедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1976)Сегодня — 96-я годовщина рождения Эльдара Рязанова, одного из самых значимых для национального кинематографа режиссеров.
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