Свыше 16 тысяч элементов на детских площадок восстановили в Подмосковье с июня

С начала лета в Подмосковье выявили и устранили 16,7 тысячи нарушений на детских игровых площадках. Проверки проводят балансодержатели, особое внимание специалисты уделяют состоянию конструкций, покрытий и устойчивости оборудования.
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