Китай призывает к спокойствию в Красном море

Китай призывает все стороны, вовлеченные в конфликт на Красном море, снизить напряженность, возобновить политический диалог в Йемене и увеличить гуманитарную помощь для решения обостряющегося кризиса в стране, заявил заместитель представителя Китая в ООН Сунь Лэй, сообщает romanian.
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