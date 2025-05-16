Китай призывает к спокойствию в Красном море

Китай призывает все стороны, вовлеченные в конфликт на Красном море, снизить напряженность, возобновить политический диалог в Йемене и увеличить гуманитарную помощь для решения обостряющегося кризиса в стране, заявил заместитель представителя Китая в ООН Сунь Лэй, сообщает romanian.