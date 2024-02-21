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Царьград

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Командно-штабные учения силовиков «Метель-2024» пройдут в Иванове 21 февраля

Командно-штабные учения силовиков «Метель-2024» пройдут в Иванове 21 февраля

В ходе учений отработают действия по пресечению теракта в месте массового скопления горожан.Региональное управление ФСБ России предупредило жителей Иванова, что во вторник 21 февраля, в столице регион состоятся командно-штабные учения.

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