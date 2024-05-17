У фильма “Пять ночей с Фредди 2” появилась официальная дата премьеры Universal и B...

У фильма “Пять ночей с Фредди 2” появилась официальная дата премьерыUniversal и Blumbhouse объявили дату выхода “Пяти ночей с Фредди 2”: фильм дебютирует в кинотеатрах 5 декабря 2025 года, в соответствии с ранее заявленными сроками.