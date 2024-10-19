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Участников СВО освободят от одного из видов имущественного налога

Участников СВО освободят от одного из видов имущественного налога

Участников СВО освободят от одного из видов имущественного налога«С августа текущего года законом 259-ФЗ внесены дополнительные налоговые льготы по налогу на имущество физлиц в отношении домов, квартир, гаражей и машиномест для участников СВО и членов их семей», - рассказал начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по.

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