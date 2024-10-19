Участников СВО освободят от одного из видов имущественного налога«С августа текущего года законом 259-ФЗ внесены дополнительные налоговые льготы по налогу на имущество физлиц в отношении домов, квартир, гаражей и машиномест для участников СВО и членов их семей», - рассказал начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по.