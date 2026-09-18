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Правительство России объявило 31 декабря 2027 года нерабочим днём

Правительство России объявило 31 декабря 2027 года нерабочим днём

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году, сообщили в правительстве России.

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