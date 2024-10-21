В МИД России посоветовали Украине вернуться к нейтральному статусу

Украине стоило бы для собственного благополучия вернуться к нейтральному внеблоковому статусу. Такое заявление сделал директор второго департамента стран Содружества Независимых Государств (СНГ) Министерства иностранных дел России Алексей Полищук, передает ТАСС.
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