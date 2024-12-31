Новые раскопки пролили свет на повседневную жизнь простоых людей

Кажется, что о Помпеях известно уже всё. Археологи очень многое раскопали. Богато украшенные дворы, роскошные дома с садовыми святилищами, прекрасные фрески - рассказывают целые истории о повседневной жизни их богатых владельцев.
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