160 лет назад Россия покорила Кавказ

Рубо Ф. А. Чтение манифеста об окончании Кавказской войны Великим князем Михаилом Николаевичем 21 мая 1864 года в горном селении Кбаадэ, в лагере соединившихся русских колонн, в присутствии великого князя главнокомандующего был отслужен благодарственный молебен по случаю победы в 50-летней Кавказской войне.