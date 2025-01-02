Ночью на побережье Анапы был выброс мазута рекордной силы — добровольцы ВСКС спасли 55 пострадавших птиц После шторма в новогоднюю ночь на берег Черного моря в Анапе выбросило рекордное количество мазута и измазанных им птиц.
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