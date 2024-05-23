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Закон, порядок, государство

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Турнир по мини – футболу, посвященный 8-летию создания движения «Юнармия» провели в Ростове-на-Дону

Турнир по мини – футболу, посвященный 8-летию создания движения «Юнармия» провели в Ростове-на-Дону

Победителями турнира стала команда юнармейцев Аксайского района. .

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